Karabük'te vali yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddia edilen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim C. gözaltına alındı. Vali yardımcısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.