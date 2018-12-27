0553 313 94 23

Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 12 vali yardımcısı ve 84 kaymakam atandı

27 Aralık 2018 Perşembe 09:44
Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları

ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 12 vali yardımcısı ve 84 kaymakam ataması yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul, Uşak ve Hakkari'ye 2'şer, Hatay, Ağrı, Zonguldak, Trabzon, Erzincan ve İzmir'e 1'er vali yardımcısı ve 84 ilçeye de kaymakam ataması gerçekleştirildi.

Öte yandan, Savunma Sanayii Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığı görevine Harun Çelik getirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:44
  1. atama
  2. kaymakam
  3. Resmi Gazete
  4. Savunma Sanayii Başkanlığı
  5. Vali Yardımcısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasa güne artı rezervle başladı
    1. Piyasa güne artı rezervle başladı
    2. Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlıyor
    3. Borsa güne yükselişle başladı
    4. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun..
    5. Dolar/TL, 5,2890 seviyesinde işlem..
    6. Bakan Akar, "Yılın Fotoğrafları"..
    7. BES'te yeni düzenleme! Tekrar dahil..
    8. Bir tonluk bomba ses hızını aştı,..
    9. YPG/PKK, Türkiye’nin gazabından korkuyor
    10. Sivas merkezli uyuşturucu operasyonu
    11. "Sehven" ceza kesilen motosikletliye..
    12. Gram altın 216 lira seviyelerinde
    13. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    14. Başkentte sokak hayvanları unutulmadı
    15. Tokat'ta öğrenci servisi ile midibüs..
    16. Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi
    17. Savunma sanayiide tarihi anlar! Bakan..
    18. Gökmen Çiçek kimdir nerelidir?
    19. Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları
    20. Mustafa Masatlı kimdir nerelidir?
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu