Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları

ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 12 vali yardımcısı ve 84 kaymakam ataması yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul, Uşak ve Hakkari'ye 2'şer, Hatay, Ağrı, Zonguldak, Trabzon, Erzincan ve İzmir'e 1'er vali yardımcısı ve 84 ilçeye de kaymakam ataması gerçekleştirildi.

Öte yandan, Savunma Sanayii Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığı görevine Harun Çelik getirildi.