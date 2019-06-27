Vali Yardımcısı Turan Yılmaz’dan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a ziyaret
Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.27 Haziran 2019 Perşembe 15:52
Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyaret sebebiyle memnuniyetini dile getiren Rektör Murat, Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz’a teşekkür etti. Vali Yardımcısı Yılmaz da Rektör Murat’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek kendisine çalışmalarında başarılar diledi.
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