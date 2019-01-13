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Vali Yardımcısı İmamgiller, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında ölü bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in cenazesi, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi

13 Ocak 2019 Pazar 14:40
Vali Yardımcısı İmamgiller, son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) - Görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında ölü bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in (49) cenazesi, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğünde yapılan otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen İmamgiller'in cenazesi, Gaziantep Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından dün akşam hava yoluyla Sivas'a gönderildi.

İmamgiller için Şarkışla Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Törende, İmamgiller'in annesi Cemile İmamgiller, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında, "Oğlum Ahmet, yakışıklı oğlum, nur içinde yat kuzum. Emanetini, kızlarını, İmran'ı aldım merak etme, için rahat etsin annem. Bana çok kötü şaka yaptın oğlum." diyerek gözyaşı döktü.

İmamgiller'in eşi İmran İmamgiller ve yakınları da tabuta sarılarak ağladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, "Çalıştığı her ilde gönlüyle, kararlı duruşuyla, milli duruşuyla hizmet etmiş ve çalıştığı yerlerden bizi arayarak dualarını iletmiştir. Ahmet ağabeyimizin bundan sonra ailesi ailemizdir, kardeşleri kardeşlerimizdir. Onu unutmayacağız. Bakanlığımız, devletimiz böyle kıymetli bir bürokratını en iyi şekilde yad edecek ve unutmayacaktır." diye konuştu.

İmamgiller'in kardeşi Hüseyin Turgut İmmagiller de "Tek tesellim yüce devletimizin tekrar barış, huzur götürdüğü topraklarda o barış ve huzurun bir neferiyken görevinin başında Hakk'a yürümesidir." dedi.

Vali Yardımcısı İmamgiller'in cenazesi, öğle vakti İlçe Müftüsü Tayyip Koçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Garipler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, İmamgiller'in annesi Cemile, babası Cahit, eşi İmran, kızları İnci ve Aybüke İmamgiller ile yakınları, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Sivas Valisi Salih Ayhan, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, il, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 14:40
  1. Ahmet Turgay İmamgiller
  2. cenaze
  3. Şarkışla
  4. toprağa verildi

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