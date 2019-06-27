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Vali Yardımcısı Güney ve İl Sağlık Müdürü Benli’den 112 Acil Çağrı Merkezine Ziyaret

Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ve İl Sağlık Müdürü Doç.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:32
Vali Yardımcısı Güney ve İl Sağlık Müdürü Benli’den 112 Acil Çağrı Merkezine Ziyaret

Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri’nin tüm acil çağrı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezine çalışma ve değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.


Erkilet Mahallesindeki 112 Acil Çağrı Merkezinde, Vali Yardımcısı Güney ve İl Sağlık Müdürü Benli’yi, Merkez Müdürü Mustafa Ak ve Ambulanslardan Sorumlu Nöbetçi Hekim Dr. Oktay Karacalar karşıladı.


Ziyarette Mustafa Ak, merkezin çalışma sistemi ve son durumu hakkında bilgiler verirken, Dr. Oktay Karacalar ise yeni sistemin 112 Acil Sağlık Hizmetlerine sağladığı faydalar ve entegrasyonu hakkında bilgi verdi.


Tüm acil hizmet veren kurumların bir arada toplandığı merkezin faaliyete geçmesi ile vatandaşların tek numara ile birden fazla acil yardım hattına ulaşabileceğine vurgu yapan Vali Yardımcısı Güney; “Geçtiğimiz hafta ilimizde aktif olarak hizmet vermeye başlayan merkezimizde, 155 polis imdat, 156 jandarma, 122 AFAD, 112 Ambulans, 110 itfaiye, 177 orman, 158 sahil güvenlik olmak üzere 7 acil numara tek çatı altında birleştirildi. Artık tek numaradan tüm acil yardım hatlarına ulaşılabilecek. Buda herkes için büyük bir kolaylık” ifadelerini kullandı.


Eskiden Komuta Kontrol Merkezi numarası olan 112’ye oldukça fazla gereksiz ve asılsız çağrı geldiğine değinen ve vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden İl Sağlık Müdürü Benli ise “Geçtiğimiz hafta aktif olarak çalışmaya başlayan 112 Acil Çağrı Hizmet Merkezimizde gerçekten önemli hizmetler veriliyor. Buraya gelen çağrılar ilk olarak ön alıcılar tarafından süzülüyor. Yapılan değerlendirmenin ardından asılsız ve gereksiz olduğu tespit edilen çağrılar ilgili birime ulaşmadan sonlandırılıyor. Bu bizim için önemli bir gelişme. Tabi burada da hatların gereksiz meşgul edilmesi bir başka vatandaşımızın acil çağrısına geç cevap verilmesine sebebiyet verebilmekte. Bu da arzu edilmeyen can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Bu yüzden her ne olursa olsun acil çağrı numarası gereksiz ve asılsız aranmamalıdır” dedi.


Ziyaretin sonunda Vali Yardımcısı Güney ve İl Sağlık Müdürü Benli, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:32
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