0553 313 94 23

Vali Yardımcısı Duruk, köy halkıyla yemekte buluştu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Sarıtaş köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla yemekte bir araya geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:36
Vali Yardımcısı Duruk, köy halkıyla yemekte buluştu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Sarıtaş köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla yemekte bir araya geldi.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Hakkâri Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İl Özel İdareye bağlı şube müdürleri ile birlikte Sarıtaş köyünü ziyaret etti. Vali Yardımcısı Duruk, köydeki vatandaşlarla bir arada olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, vatandaşların kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.


Samimi bir ortamda köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen vali yardımcıları, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söylediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bartın Üniversitesi 11’inci mezunlarını uğurladı
    1. Bartın Üniversitesi 11’inci..
    2. Bozüyük’te yaya geçidi uygulaması..
    3. MEB 2019 merkezi sınav puanı ile..
    4. Kapalıçarşı'da altın
    5. Eskişehir’de şimşekli gün
    6. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Açık..
    7. Afrin’de çatışma: 1 asker şehit
    8. NASA uzaya deney ve araştırma..
    9. Karadeniz’den kıyıya dönmekte zorlanan..
    10. Nadir Nadi Kütüphanesi Aliağa Gençlik..
    11. Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet..
    12. Ordu, dijital oyun vadisi oluyor
    13. Kayıp genci arama çalışmaları çok..
    14. Elazığ’dan Suriye’ye 112’inci yardım..
    15. Merkezefendi Belediyesi’nde satranç..
    16. Tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
    17. Murzioğlu: “Çekya ile dış ticaret..
    18. PAÜ’lü öğrenciler 100 fidanı toprakla..
    19. Akit sordu, seçmen cevapladı! ‘Binali..
    20. Develi Belediyesi Personeli Sağlık..
    21. KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek..
    22. KAYÜ Rektörü Karamustafa, Meslek..
    23. Vişne ağacından düşen yaşlı adam..
    24. ATO Başkanı Baran: “Vergi..
    25. ERÜ Mimarlık Fakültesi 2018-2019..
    26. Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale..
    27. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    28. Dil ve Terminoloji Daimi Komisyonu..
    29. Kaymakam Kaya, Aler Yaşam Engelli..
    30. Kilis’te nöbekti eczane sayısı..
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler