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Vali Yardımcısı Aslan’dan fen lisesine ziyaret

Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, Edremit ilçesindeki Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:52
Vali Yardımcısı Aslan’dan fen lisesine ziyaret

Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, Edremit ilçesindeki Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.


Van’da eğitim kalitesinin arttırılması için çalışmalar sürdürülürken, Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan okul ziyaretleri gerçekleştirerek öğretmen ve öğrencilerin sorun ve önerileri dinliyor. Bu kapsamda Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Edremit ilçesinde bulunan Türk Telekom Fen Lisesine giderek okulda incelemelerde bulunup, okul yönetimi ve öğretmenlerle kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından Vali Yardımcısı Aslan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.


Okul sıralarına oturan Vali Yardımcısı Arslan, öğrencilerin öneri ve taleplerini dinleyerek başarılı olanları da tebrik etti.


Okula ziyaretini sıklıkla gerçekleştirdiklerini belirten Vali Yardımcısı Aslan, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem personel, hem de öğrenci sayısı itibariyle ilimizdeki en büyük kurumdur. Şu an itibariyle il genelinde 330 bin üzerinde öğrencimiz var. 16 bin 500’e yakın öğretmenimiz varken, bin 700 yeni atama ile 18 bine yakın öğretmen sayısına ulaştık. Ülkemizin geleceği olan gençler bu kurumlarda yetiştiriliyor. Bu nedenle biz okulları ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzü çok önemsiyoruz. Okullarımıza sık sık ziyaretlerde bulunarak öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Öğrencilerimizin görüşlerini ve taleplerini dinliyor, ona göre bir yol haritası oluşturuyoruz. Siz eğitimcilere burada çok iş düşüyor. Geleceğimiz olan çocukları, gençleri yetiştiriyorsunuz. Biz her zaman sizlerin yanındayız ve bu noktada üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.


Vali Yardımcısı Aslan; gezi ve incelemelerinin ardından öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:52
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