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Vali Yardımcısı Aslan’a eğitime destek plaketi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öncülüğünde düzenlenen ‘Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu’ kongresine destek veren kurum amirlerine plaket verildi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:15
Vali Yardımcısı Aslan’a eğitime destek plaketi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öncülüğünde düzenlenen ‘Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu’ kongresine destek veren kurum amirlerine plaket verildi.


Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi adına Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan’a da teşekkür plaketi takdim edildi. Kongreye destek veren kurum amirleri ile Van YYÜ Senato Salonunda bir araya gelen YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, 20 Mart’ta gerçekleştirilen kongrede 140 bildiri sunulduğunu ve 13 ayrı oturumda eğitim vizyonunun tartışıldığını söyledi.


Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitenin programlarına katılım sağladıklarını anlatan Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan ise, bu tür programların olumlu neticeler verdiğini belirterek, üniversite yönetimine teşekkür etti.


Konuşmaların ardından kongreye desteklerinden dolayı kurum amirlerine tek tek teşekkür eden Rektör Battal, kurum temsilcilerinin plaketlerini takdim etti.


Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve beraberindekiler daha sonra YYÜ Teknokent Genel Müdürü Necat Görentaş’ı ziyaret ederek burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Programa Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:15
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