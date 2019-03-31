0553 313 94 23

Vali Yaman oyunu kullandı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman eşi Gülseren Yaman ile birlikte yerel seçimler için oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 12:50
Vali Yaman oyunu kullandı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman eşi Gülseren Yaman ile birlikte yerel seçimler için oyunu kullandı.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimi için oylarını Artuklu Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Zinciriye İlkokulu’nda 1295 numaralı sandıkta kullandı. Vali Yaman, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı ve güzel olacağını düşündüğünü söyledi. Mardin genelinde bin 834 sandıkta 484 bin civarında vatandaşın oy kullanacağını dile getiren Yaman, "12 binin üzerindeki güvenlik görevlimiz, asker, polis ve korucularımızla vatandaşlarımızın özgür iradelerini sandığa yansıtabilmeleri konusunda tedbirler alındı" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşırı yağış kaza getirdi
    1. Aşırı yağış kaza getirdi
    2. İYİ Partili Parlak oyunu eşiyle..
    3. Nasıranlı oyunu kullandı
    4. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet..
    5. Başkan Genç oyunu kullandı
    6. Şehit ailelerine ve yakınlarına oy..
    7. AK Parti Belediye başkan adayı trafik..
    8. Adana'da seçim kavgası
    9. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    10. Kadıköy'de muhtar adayları yakınları..
    11. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    12. Beşparmak Kahramanından birlik mesajı
    13. Kaymakam Pişkin ve Başkan Şahin oyunu..
    14. 'Dedelerin dedesi', 105 yaşında oy..
    15. Oy kullanmak için sıra beklerken kalp..
    16. Denizli’de 5 büyüklüğünde deprem
    17. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    18. Başakşehir’de ‘Engelsiz’ seçim
    19. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    20. AFAD:"Denizli, Acıpayam’da 4,9..
    21. Bekçiler ilk kez yerel seçimlerde..
    22. Denizli'de 4,9 büyüklüğünde deprem
    23. Ortaca’da adaylar oylarını kullandı
    24. Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan..
    25. Adana'da okul bahçesinde tekme tokat..
    26. FETÖ’cü karı-koca havalimanında sahte..
    27. Kuşadası’nda oy kullanan soluğu..
    28. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir..
    29. Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Yücel..
    30. Almanya’da işsizlerin yarısı yabancı..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin