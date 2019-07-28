Vali ve emniyet müdürü esnafla bir araya geldi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan esnaf temsilcileriyle valilikte değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan esnaf temsilcileriyle valilikte değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Trafik Denetleme Şube Müdürü Murat Tabak, Süleymanpaşa ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığında trafikte yaşanan aksaklıklar ve alınan tedbirlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan esnaf temsilcileri, Vali Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Aydın’a taleplerini ilettiler.

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