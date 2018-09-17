Vali Vasip Şahin'den 3. havalimanı açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin sorunlarının giderilmesi için işverenin çalışma başlattığını söyledi. Şahin, gözaltına alınan işçilerden 275'inin serbest bırakıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi ve sonrasında yaşanan gözaltı işlemleriyle açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz Cuma günü havalimanı inşaatında işçilerin eylemi sonrası 401 işçinin gözaltına alındığını ve 275’inin salıverildiğini vurgulayan Şahin, sorunların çözümü için iki kaymakam ve jandarma il komutanının inşaat sahasına giderek hem çalışanlar hem de işverenle görüştüğünü ve işçilerin taleplerinin iletildiğini söyledi.

İŞVEREN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin sorunlarının giderilmesi noktasında işverenin de çalışma başlattığını kaydeden Şahin, konunun istismar edilme ihtimaline karşı provokasyonvari eylem yapmaya çalışan işçilerinde aralarında bulunduğu 401 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bu işçilerden 275'inin serbest bırakıldığını diğer işçilerin de işlemlerinin devam ettiğini belirten Şahin, başsavcılığın konuyu titizlikle incelediğini kaydetti. Şahin, işverenin de belirtilen sorunların giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

"İŞBAŞI YAPTILAR"

İşçilerin dün sabah itibariyle işbaşı yaptıklarını belirten Vali Şahin, sözlerini, "Bu çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımız da başından beri hem takip etti hem de süreç içerisinde talimatlandırdılar. İş barışı noktasında baktığımızda orada herhangi bir sorun yok. Dün sabah itibariyle işçilerimiz işbaşı yaptılar." diye tamamladı.

Üçüncü Havalimanı inşaatında eylem!