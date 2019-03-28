Vali Varol’un babası hayatını kaybetti Amasya Valisi Dr.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un babası İsmet Varol, hayatını kaybetti.

İsmet Varol, yarın öğlen İzmir Buca Çamlık Camisi’nde cuma namazı sonrası düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Varol’un Kaynaklar Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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