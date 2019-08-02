Vali Varol’dan hastalara moral ziyareti, çocuklara diş bakım seti Amasya Valisi Dr.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, mesai çıkışı yaptığı çat kapı hasta ziyaretinin ardından karşılaştığı çocuklara da diş bakım setlerinden dağıttı.

İldeki şehit yakınları, gaziler, dezavantajlı ve hasta bireyler ile bizzat yakından ilgilenen Vali Varol, mesai çıkışı telefonla aratıp müsait olanlara ziyaretler gerçekleştiriyor.

Sosyal içerikli çalışmaları kapsamında beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ile birlikte hasta vatandaşlar 87 yaşındaki Tesmiye Caner ve 59 yaşındaki kızı Nurcihan Caner’i ziyaret edip kendilerine yönelik hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunan Vali Varol, ailenin taleplerine ilişkin notları Açık Kapı Bürosu ekiplerine aldırttı.

Ziyaretinin ardından karşılaştığı çocuklara diş macunu ve diş fırçasından oluşan diş bakım setlerinden dağıtan Varol, sağlıklarına özen göstermelerini tavsiye edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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