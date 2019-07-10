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Vali Varol’dan böbrek hastası çocuğa sürpriz doğum günü

Amasya Valisi Osman Varol, kendisini annesiyle ziyarete gelen 10 yaşındaki böbrek hastası Beyza Aydoğdu’ya makamında sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:20
Vali Varol’dan böbrek hastası çocuğa sürpriz doğum günü

Amasya Valisi Osman Varol, kendisini annesiyle ziyarete gelen 10 yaşındaki böbrek hastası Beyza Aydoğdu’ya makamında sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.


Amasya Valisi Osman Varol, makamında ağırladığı 5. sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda böbrek hastalığı bulunan Beyza Aydoğdu’ya sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.


Kesilen doğum günü pastasından sonra Beyza’nın yeni yaşını tebrik eden Vali Varol, kendisine sağlıklı ve güzel bir ömür diledi. Beyza ve annesiyle sohbet ederek derslerini ve okuldaki durumunu öğrenen Vali Varol, kendilerini ağırlamaktan dolayı çok memnun olduğunu belirtti.


Beyza ve annesi doğum gününde böyle güzel bir sürpriz yaptığından ve misafirperverliğinden dolayı Vali Varol’a teşekkür ederken Vali Varol da Beyza’ya küçük hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:20
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