Vali Varol: "Çocuklarımızın gücünü trafik bilincini artırmak için kullanalım"

Çocuk sahibi insanların anne babalarından çekinmezken bu durumunun kendi evlatlarına gelince çoğu zaman tersi hal aldığını belirten Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Çocukların, velileri üzerinde çok büyük etkisi var. Çocuklarımızın bu gücünü trafik bilincini artırmak için kullanalım” dedi.

Geçen aylarda başlatılan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ projesi çerçevesinde okullarda çalışmaların devam ettiğini, trafikte yaya önceliği hakkında da toplumda ciddi bir bilinç oluşmaya başlamasının ise çok sevindirici olduğunu vurgulayan Vali Varol, “Ben öğretmenlerimize ve ailelerimize şunu söylemek istiyorum. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak evlatlarımızı, çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor. Çünkü belli bir yaştan sonra insanların davranışlarını ve düşüncelerini değiştirmek çok kolay olmuyor. Bizim mutlaka ve mutlaka çocuklarımız, evlatlarımız üzerinde çalışmamış gerekiyor. Onlar bilinçli bir şekilde yetiştiğinde belki yirmi yıl sonra böyle bir sorundan bahsetmeyeceğiz. Çocuklarımızın bugün bile şöyle bir etkisi oluyor. Çoluk çocuk sahibi insanlar anne babalarından çekinmiyor. Ama kendi evlatlarından çekiniyorlar. İlkokula giden bir çocuğu istemediği için bir şeyi velilerin yüzde 90, 95’i yapmıyor. Çocukların velileri üzerinde, aileleri üzerinde çok büyük etkisi var. Yaşam tarzlarını onlar belirliyorlar. Boş zamanlarında neler yapacağını onlar belirliyorlar. Çocuklarımızın bu gücünü trafik bilincini artırmak için kullanalım diyorum ben. Araba kullanırken arkadan bir evladımız ‘baba niye emniyet kemerini takmıyorsun?’ dediğinde emin olun bir başkası söylediğinde ters cevap veren bir baba çocuğu söylediğinde ses çıkarmayıp emniyet kemerini takıyor. Bu birçok zararlı alışkanlıkta da karşımıza çıkıyor. Trafik bilincinde de çocuklarımızın aileleri üzerindeki etkisini kullanmamız gerekiyor. Bizler de onun için hem bakanlığımız genel olarak hem de bizde Amasya’da özel olarak çocuklarımız üzerine çok emek sarf ediyoruz. Emniyet teşkilatımız ve jandarmamız bu bilinci oluşturmak için sürekli olarak okullarımızda bir dizi etkinlik gerçekleştiriyorlar. Bunun sonucunu hem günümüzde hem de gelecekte toplumun genelinde inşallah alacağız” diye konuştu.

4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri “Öncelik Hayatın, ‘Öncelik Yayanın’ sloganıyla ve ‘Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği’ temalı programa katılan Vali Varol, “Eskiden gerçekleşen ölümlü trafik kazaları incelendiğinde genelde yolların yetersizliği, altyapı yetersizliği yüzde 80’lere ulaşan oranlarda ilk sıralarda yer alıyordu. Artık böyle bir mazeretimizde yok. Aksine birçok kazanın nedeni yollarımızın standardının çok yüksek olması ve kullandığımız taşıtların güçlerinin çok fazla olmasından kaynaklanıyor. Artık konunun temelinde insan var yani bizler varız. Biz bu trafik konusunda dikkatli davranırsak bu acıların, bu ölümlerin, bu sıkıntıların önüne geçebiliriz. İşin maddi boyutundan, ülke ekonomisine yol açtığı zarardan bahsetmiyorum bile. Çünkü bir insanın bile boş yere incinmesi veya hayatını kaybetmesi hiçbir maddi değerle ölçülemeyecektir” şeklinde konuştu.

Belediye Kültür Merkezi’nde Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, diğer yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrencilerin de katıldığı programın sonunda hazırlanan stantlarda katılımcılara bilgiler aktarıldı.