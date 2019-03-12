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Vali Ustaoğlu: “Soğutma işlemi devam ediyor”

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, özel bir üniversitede çıkan yangınla ilgili olay yerine gelerek bilgiler aldı.

12 Mart 2019 Salı 10:44
Vali Ustaoğlu: “Soğutma işlemi devam ediyor”

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, özel bir üniversitede çıkan yangınla ilgili olay yerine gelerek bilgiler aldı.


Trabzon’un Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitede bu sabah çıkan ve kısa sürüde söndürülen yangınla ilgili çalışmaları takip eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yangının 09.00 sıralarında çıktığını belirterek, soğutma işleminin devam ettiğini söyledi. Vali Ustaoğlu, “Yomra ilçemizde Üniversitemizin Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizde sabah 09.00 civarında yangın meydana geliyor. Yangın binanın dış cephesinde meydana geldi. Kaplama olduğu için dış cepheyi sararak çatıda dahil yangın meydana geldi. Burada herhangi bir can kaybı yok. Burada 81 ilden öğrencimiz eğitim görüyor. Velilerimiz tedirgin olmasın. Öğrencilerimizin tahliyesi yapıldığı için can kaybımız yok. Soğutma işlemi devam ediyor” dedi.


Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız ise eğitim ve öğretime yarın başka yerleşkede devam edeceklerini dile getirerek, “Sabah saatlerinde yangın dış cepheden çıktı. Duman yukarı sarınca personellerimiz binayı boşalttı. Ders o anda başlamadı. 09:00’da başlayacaktı. Öğrenciler dışarı çıkarıldı. Personel çıktı. Panik havası olmadı. Burada 81 vilayetten öğrencimiz var. Mühendislik ve Fen Edebiyat fakültemiz burada. 2 binden fazla öğrencimiz var. Kimseye bir şey olmadı. Eğitim-öğretimimiz yarın başka yerleşkede devam edeceğiz. Burayı da kısa sürede yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:44
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