Vali Ünlü, vatani görevini yapan er ve erbaşlarla iftar yaptı

İftar sofrasında askerlerle bir araya gelen Vali Ünlü’ye 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı P. Alb. Zeynel Abidin Alptekin eşlik etti.

Programda bir konuşma yapan Vali Ünlü, “Ey şanlı ordu, ey şanlı asker’ diyerek milletimizin baş tacı yaptığı, yüreğinde büyüttüğü, gözünden esirgediği, dualarından eksik etmediği peygamber ocağının tüm mensuplarını; kahraman ordumuzun her bir neferini en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere dünya devletlerinin ekseriya ordularının geçmişi birkaç yüzyıl ile sınırlıyken bizler, iki bin yıl önce düzenli ordu kurmuş bir milletiz. Ordu Millet kavramının sahibi olan, bu unvanı hak eden tek milletiz. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz iki bin yılı aşan şanlı tarihiyle milletimizin geçmişten bugüne kurduğu köprünün en müstesna sembollerinden biridir. Hiç şüphe yok ki burası Mete Han’ın, Sultan Alparslan’ın, Fatih Sultan Mehmet’in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aklının, cesaretinin, dehasının yaşadığı ve yaşatıldığı güzide bir ocaktır ve hep öyle kalacaktır. Tarih boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece yurt savunmasında değil dünyada da barışın ve istikrarın korunmasında önemli roller üstlenmiştir. Şanlı ordumuz nerede olursa olsun deruhte ettiği her vazifeyi zorluklarına rağmen büyük bir titizlik ve özveri ile yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir. Bu asil milletin bağrından çıkan ve köklü bir geleneğe sahip olan kahraman Türk Ordusu, en zor zamanlarda ve tüm yokluklara rağmen nasıl ki vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi koruduysa bugün de aynı ruh ve iradeyle; Hudut namustur anlayışıyla vatanımızı korumakta, ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ düsturuyla yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmekte, denizlerimizdeki ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktadır. Bunlarla beraber dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta; ikili anlaşmalar kapsamında çeşitli ülkelerde başarıyla görev yaparak bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır.” dedi.

“Kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölürler”

Vali Ünlü konuşmasının devamında, “Yürekten ifade etmek isterim ki ne kahramanlarımızı ne de sorulacak hesaplarını unutacağız! Merhum Akif’in dediği gibi, ‘Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz.’ Türk askeri var oldukça Türkiye yürüyecek, siz yürüdükçe hainler kaçacak delik arayacaktır. Bu anlamda bizler de geleceğin inşasında, ülkü yolunun yılmaz neferleri olarak devletimizin ve sinesinden çıktığımız aziz Türk Milletinin emrinde olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Metehan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Al yıldızlı nazlı bayrağımızı ve cennet vatanımızı canları pahasına koruyan şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca şu anda dahi karada, denizde ve havada, zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan değerli silah arkadaşlarınıza, şanlı ordumuza da kazasız, belasız, hayırlı görevler diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin! Sizleri her zaman muzaffer eylesin!” şeklinde konuştu.