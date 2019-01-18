0553 313 94 23

Vali Tutulmaz minik öğrencileri makam aracı ile gezdirdi

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kendisine yazdığı mektubu okuyan ve arabasına binmek isteyen minik öğrenci ile arkadaşlarına makam aracı ile şehir turu attırdı

18 Ocak 2019 Cuma 14:20
Vali Tutulmaz minik öğrencileri makam aracı ile gezdirdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, karnesini verdiği minik öğrenci Zümra Yıldırım ile iki arkadaşını makam aracıyla gezdirdi.

Vali Mustafa Tutulmaz, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerin karnelerini ve hediyelerini veren Vali Tutulmaz, çocuklara tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

- "Beni arabanızla gezdirir misiniz?"

Vali Tutulmaz, 1-C sınıfını ziyaretinde minik öğrenci Naile Zümra Yıldırım'ın kendisine yazdığı mektubu okuttu.

Yıldırım, mektubunda duygularını, "Vali amca okulumuza hoş geldiniz. Ben sizi tanımıyorum. Sadece televizyonda görüyorum. Çocukları çok sevdiğinizi biliyorum. Sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum. Ben resim kursuna gidiyorum. İsterseniz size resim yapabilirim. Onu da size hediye etmek istiyorum. Vali amca, okumayı çok kısa sürede öğrendim. Beni arabanızla gezdirir misiniz? Bir gün sizin çalıştığınız yere gelebilir miyim? Tablo mu odanıza asar mısınız? Teşekkürler." cümleleri ile aktardı.

Minik öğrenciyle fotoğraf çektiren Vali Tutulmaz, ardından Zümra ve iki arkadaşını makam aracına bindirerek şehir turu attırdı.

Öte yandan, gazetecilere açıklamada bulunan Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar'da eğitim öğretim yılının çok iyi geçtiğini, şehrin eğitim çıtasının layık olduğu yere geleceğini söyledi.

Öğrencilerden Zümra Yıldırım'ın yazdığı mektuptan çok etkilendiğini belirten Tutulmaz, "Minik öğrencimizin talebini sizlerin şahitliğinde ve huzurunda yerine getirdik. Onu mutlu ettik. 15 günlük tatile mutlu bir şekilde gönderiyoruz." diye konuştu.

Zümra Yıldırım da "Çok güzel oldu. Vali amcaya çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum." dedi.

Afyonkarahisar'da 146 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Karne dağıtım törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve okul yöneticileri katıldı.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:20
  1. karne
  2. makam aracı
  3. Şehir Turu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başımız döndü Aksakal... Bu ne tezatlık!
    1. Başımız döndü Aksakal... Bu ne tezatlık!
    2. YARSAV eski başkanı Murat Arslan'ın..
    3. Yaralı tilki köye indi
    4. KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski..
    5. Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi..
    6. Kadın muhtar adaylarından ortak seçim..
    7. İzmir merkezli terör örgütü PKK/KCK..
    8. Yangında hayatını kaybeden 2 Suriyeli..
    9. AK Parti Konya belediye başkan..
    10. Kardeş kuaförlerden başarılı..
    11. İsrail askerleri Batı Şeria'da 2..
    12. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    13. Atatürk Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
    14. "Allah'tan korkun" dedi, tehlikeyi..
    15. Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a doğum günü..
    16. ABD'de 22 dolar için öldürülen Türk'ün..
    17. Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Mart..
    18. Çin Komünist Partisi, Türkiye'ye..
    19. Bakan açıkladı: O sektörde de ihracat..
    20. Dünya devi binlerce kişiyi işten..
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...