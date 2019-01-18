Vali Tutulmaz minik öğrencileri makam aracı ile gezdirdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, karnesini verdiği minik öğrenci Zümra Yıldırım ile iki arkadaşını makam aracıyla gezdirdi.

Vali Mustafa Tutulmaz, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerin karnelerini ve hediyelerini veren Vali Tutulmaz, çocuklara tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

- "Beni arabanızla gezdirir misiniz?"



Vali Tutulmaz, 1-C sınıfını ziyaretinde minik öğrenci Naile Zümra Yıldırım'ın kendisine yazdığı mektubu okuttu.

Yıldırım, mektubunda duygularını, "Vali amca okulumuza hoş geldiniz. Ben sizi tanımıyorum. Sadece televizyonda görüyorum. Çocukları çok sevdiğinizi biliyorum. Sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum. Ben resim kursuna gidiyorum. İsterseniz size resim yapabilirim. Onu da size hediye etmek istiyorum. Vali amca, okumayı çok kısa sürede öğrendim. Beni arabanızla gezdirir misiniz? Bir gün sizin çalıştığınız yere gelebilir miyim? Tablo mu odanıza asar mısınız? Teşekkürler." cümleleri ile aktardı.

Minik öğrenciyle fotoğraf çektiren Vali Tutulmaz, ardından Zümra ve iki arkadaşını makam aracına bindirerek şehir turu attırdı.

Öte yandan, gazetecilere açıklamada bulunan Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar'da eğitim öğretim yılının çok iyi geçtiğini, şehrin eğitim çıtasının layık olduğu yere geleceğini söyledi.

Öğrencilerden Zümra Yıldırım'ın yazdığı mektuptan çok etkilendiğini belirten Tutulmaz, "Minik öğrencimizin talebini sizlerin şahitliğinde ve huzurunda yerine getirdik. Onu mutlu ettik. 15 günlük tatile mutlu bir şekilde gönderiyoruz." diye konuştu.

Zümra Yıldırım da "Çok güzel oldu. Vali amcaya çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum." dedi.



Afyonkarahisar'da 146 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.



Karne dağıtım törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve okul yöneticileri katıldı.









