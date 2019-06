Vali Tutulmaz: "Düğünlerde silah atmayla mücadele artarak devam edecek"

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, geçtiğimiz hafta meydana gelen kız isteme merasiminde havaya ateş açılmasıyla 2 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin düğünlerde silah atmaya yönelik mücadelenin artarak devam edeceğini kaydetti.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Karacaören Beldesinde kız isteme merasiminde havaya ateş açılmasıyla iki kişinin maganda kurşunuyla şamanı yitirdiği olaya ilişkin açıklamada bulanan Vali Mustafa Tutulmaz, ilkel bir davranış olan silah kutlama olayıyla 2 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Vali Tutulmaz, “Kültürümüzde mutluluğu, sevinci, acıyı ve üzüntüyü, azaltmanın, çoğaltmanın veya paylaşma isteğinin bir arada yaşamanın en önemli göstergeleri düğün ve merasimlerdir. Pek çok toplumsal olayda olduğu gibi düğün ve merasimlerinde de şekillendirici unsur, o toplumun sahip olduğu örf, adet ve geleneklerdir. Halihazırda düğün, eğlence, kutlama ve merasimlerinde insanlar yaşadıkları mutluluklarını, sevinç ve neşelerini çevreleriyle ve yakınlarıyla paylaşmak isterler. Maalesef ama maalesef, düğünlerimizde yaşanan bu sevinç ve neşe, ilimiz Çay İlçesi Karacaören Beldesinde yaşanan nişan merasiminde; ‘artık eski kabilelerin bile terk ettiği, çağdışı ilkel bir davranış olan silahlı kutlama’ nedeniyle iki vatandaşımızın vefatıyla sonuçlanan hüzne, elim acıya ve yas evine dönmüştür” dedi.

“İkazlara rağmen bu olaylar devam ediyor”

Maganda teröristlerine yönelik defaten yapılan ikazlara rağmen bu tür olayların devam ettiğini kaydeden Tutulmaz, “Afyonkarahisar Valisi olarak göreve geldiğim günden bugüne kadar “Silah sıkmanın, güç gösterisi, eğlence değil sadece cahil insanların bir davranışı olan” bu çağdışı ilkelliğinin ortadan kaldırılması amacıyla her türlü platformda, toplantılarda, ziyaret, denetim ve incelemelerde başta Emniyet ve Jandarma birimlerimizin yanında muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın da desteğiyle gerçekleştirilen mücadelede belirli bir seviyeye gelinmişti. Ancak en son yaşanan bu elim hadisede gösterdi ki, 03 Mayıs 2019 tarihinde Çay ilçesinde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısında, ‘düğün, eğlence, kutlama ve merasimlerde, silahlı kutlama yapan, maganda teröristlerine yönelik mücadele faaliyetlerine ilişkin’ defaten yapılan ikaz ve uyarılara rağmen devam ede gelmiştir. Bu nedenle bundan böyle ilimiz merkez ve ilçelerinde düğün, eğlence, kutlama, tören gibi her türlü faaliyetlerde, ‘silahlı kutlama yapan maganda teröristlerine’ yönelik olarak,emniyet ve jandarma birimlerimizce yürütülen, önleyici, istihbari, aydınlatıcı ve bilgilendirici broşür dağıtımı, drone v.b. insansız hava aracıyla tespit ve mücadele faaliyetlerinin silah sıkma olayının tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar, aynı kararlılıkla arttırılarak devam ettirilmesine, bu çağdışı ilkelliği gerçekleştiren veya müsaade eden her kim olursa olsun yasal mevzuat çerçevesinde en ağır yaptırımların uygulanacağının bir kez daha duyurulması, ayrıca vatandaşlarımızın da bu tür davranışlara teessül edenlere prim vermeyerek, müsaade etmeyerek ve ilgili kolluk birimlerine ihbar ederek hassasiyet ve duyarlılık göstermeleri hususlarını; kamuoyuna saygıyla duyurulur” diye konuştu.