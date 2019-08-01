0553 313 94 23

Vali Tutulmaz AFAD Bölge Lojistik Deposu’nda incelemelerde bulundu

Afetler sonrası barınma, sağlık, iaşe ihtiyaçlarının hızlı şekilde karşılanması için çadır, yatak, battaniye gibi malzemelerin depolandığı AFAD Bölge Lojistik Deposunda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, İl Müdürü Mehmet Buldan’dan depo ve malzemeler hakkında bilgiler aldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:34
Vali Tutulmaz AFAD Bölge Lojistik Deposu’nda incelemelerde bulundu

Afetler sonrası barınma, sağlık, iaşe ihtiyaçlarının hızlı şekilde karşılanması için çadır, yatak, battaniye gibi malzemelerin depolandığı AFAD Bölge Lojistik Deposunda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, İl Müdürü Mehmet Buldan’dan depo ve malzemeler hakkında bilgiler aldı.


Afete Hazırlık Yılı kapsamında geçen hafta gerçekleştirilen “Habersiz Deprem Tatbikatı” sonrası Vali Mustafa Tutulmaz Afyonkarahisar ilimizin afete hazırlık kapasitesi ve çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.


5 Kalem Malzeme Depolanıyor


İl Müdürü Buldan, Vali Tutulmaz’a deprem, sel, heyelan, çığ, hortum, teknolojik ve insan kaynaklı afetler, büyük yangınlar sonrasında afetlerden sonra afetzedelerin barınma, sağlık ve iaşe gereksinmelerinin karşılanması noktasında bu deponun önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini söyledi. Buldan, bu depoda afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilebilmesi amacıyla, çadır, yatak, battaniye, yastık çarşaf seti ve mutfak seti olmak üzere 5 kalem malzemenin depolandığı ifade etti.


Bilinçli Olmalıyız


Vali Mustafa Tutulmaz, AFAD çalışanlarına kolaylıklar dileyerek olası bir afete karşı kamu kuruluşlarının yanında vatandaşlarında afet bilinci noktasında bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti. Vali Tutulmaz: “Doğal afetler önlenemez, ancak depremlerin afetlere dönüşmesi önlenebilir. Bu bakımdan afetlere karşı önceden de hazırlıklı olmak zorundayız. Bu depolarında her an her dakika afetlere hazır olması gerekiyor” dedi


Tüm Tedbirleri Önceden Almalıyız


Tüm tedbirlerin daha önceden alınması gerektiğine vurgu yapan Vali Mustafa Tutulmaz, “Afetlerin tabii ki bir kısmı doğaldır. Belki oluşuna yapılabilecek bir şey yok, ama bir kısmı da biz insanlardan kaynaklanan sıkıntılar da var tabii afetlerde. Eğer tedbiri bilimsel olarak önceden almazsak afetleri yaşamak durumunda kalırız ve ondan sonra da çoğu zaman kadere sorgu yaparız. Bizim tüm tedbirimizi öncelikle almamız lazım. Deprem öldürmez, bina öldürür veya ihmal öldürür gibi bir söz vardı. Şimdi buradan özellikle binalar yapılırken onun muhakkak bilimsel altyapısına uymamız lazım.Şimdi biz genelde çabuk unutuyoruz ve şu anda hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyoruz. Bizim tedbirli olmamız lazım, eğitimli olmamız lazım, kurumlar olarak afet olmadan öncesinde ve olduktan sonra hazırlıklı olmamız lazım, bu konuda hassasiyetimizi özellikle ortaya koymamız lazım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:34
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akülü arabası çalınan adamı hayırsever sevindirdi
    1. Akülü arabası çalınan adamı hayırsever..
    2. Diyarbakır’da son bir ayda 13 milyon..
    3. Kuzey Kore'den roket fırlatmada bir ilk
    4. Konya'da kaçak kazı operasyonu
    5. Başkan Atay yol çalışmalarını denetledi
    6. (Özel) Maaşını alamayınca hem kepçeyi..
    7. Aden'de bombalı saldırı: 3 ölü, 20..
    8. One İstanbul ile hedef 20 milyon turist
    9. Büyükşehir’de yollar yenileniyor
    10. Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök..
    11. İzmir Belediyesini şikâyet eden..
    12. Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten ikisi..
    13. Bunaltıcı sıcaklar kıraathanelerin de..
    14. Teksas’taki rafineri yangınında..
    15. Nazilli, 3. İncir Festivaline..
    16. Yeni Motorlu Sanayi Sitesi başvuruları..
    17. Sodexo’dan firmalara Kurban Bayramı’na..
    18. İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 46,7..
    19. Palandöken: “Yapılandırma sözü esnafı..
    20. Güvenlik birimine getirilen çocuklara..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'