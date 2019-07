Vali Türker Öksüz, şehit yakınları ile bir araya geldi

Kars Valisi Türker Öksüz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti, AK Parti Milletvekilleri 65.Dönem Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın mesajının okunması ve İl Müftüsü Yusuf Eviş’in yaptığı duan ardından başlayan yemekte, şehit aileleri ile protokol üyeleri bir süre sohbet etti.

Yapılan duanın ardından konuşan Vali Türker Öksüz, “Allah katında peygamberlikten sonra en üst makam şehitlik makamıdır.Rabbim kalbimizden hiçbir zaman vatan, millet ve bayrak sevgisini eksik etmesin. İşte böyle bir sevgi uğruna tarihte olduğu gibi bugün de kahramanlık destanı yazan yiğitlerimiz var. o yiğitler, bir destan da 15 temmuz 2016 günü yazdılar. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2016 günü, bu millete pusu kurup, diz çöktürmek isteyen kalleş, namert, alçak, işbirlikçi, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve emniyet teşkilatımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza çöreklenmiş hain bir çete, tarihin asla affedemeyeceği bir ihanette bulundu. Hainler, kışlalardan çıkardığı tanklarla, havalandırdığı jetlerle, uçurduğu helikopterler ve silahlandırdığı askerlerle, ülkemizin varlığına kastederek imha ve işgal girişimine başladı. Başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, devlet adamlarımızın üzerine suikast timleri gönderdi. Komuta kademesini esir alıp, ülkemizin gözbebeği kurumlarına en ağır silahlarla saldırdı. 15 Temmuz gecesi yapılan bu hain kalkışma, kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir” dedi.

Kars’ın hain darbe girişimini Ankara ve İstanbul’dan sonra en ağır şekilde yaşamasına rağmen Gazi Kars’ın kahraman ve vatansever insanlarının bu ihanete canları pahasına karşı koyduğunu, göğsünü siper ederek bu ihanet şebekesine dur dediğini vurgulayan Vali Öksüz, “Aziz milletimiz ve Kars halkı, vatan sevgisinin, fedakârlığın, cesaretin, yiğitliğin, bir hilal uğruna şehadete yürümenin ne demek olduğunu darbecilere ve arkasındaki zihniyete bir kez daha göstermiştir. Aziz milletimiz, ülkemizin bekası için fedakârca bir direniş göstererek hainlere boyun eğmedi, bu işgale izin vermedi ve bu hain plana engel oldu ve ülkemizin bekası için bu hain darbe girişimini asla unutmayacak, dünya durdukça FETÖ ile mücadelesine devam edecektir. Şehitlerimizin hatırasını sonsuza kadar yaşatmak, hepimizin vatandaşlık borcu olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin en önemli görevidir. Bunun bilincinde olmak da her Türk vatandaşının görevidir. Canları uğruna bu vatanı bizlere emanet eden, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakârlıklar gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Sizler aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz. Sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Bizler, her zaman sizlerin derdine derman olmaya, sıkıntılarınıza çözüm üretmeye, hüzün ve sevinçlerinizi paylaşmaya hazırız.Valilik ve diğer kamu kurum ve kuruluşları olarak sizlerle ilgili her meseleyi ve sizlerin taleplerini kendi meselemiz bilip, yakından takip etmeye çalışıyoruz. Tüm kurum, kuruluşlarımız ve imkânlarımızla yanınızdaolduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle; ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla verilen yemek programına; Vali Türker Öksüz ve eşi Meral Öksüz, 14.Mekanize Tugay Komutanı Özgür Nuhut, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Vali Yardımcıları Serdar Demirhan, Ahmet Zahit Doğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.