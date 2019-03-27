Vali Türker Öksüz, Akyaka’da

Kars Valisi Türker Öksüz, Akyaka’da bir dizi inceleme bulundu.

Kars Valisi Türker Öksüz’ü Akyaka’da KaymakamNur Sevinç Özbek ve protokolüyeleri karşıladı. Öksüz, Akyaka Tren Garı’nda vatandaşlar ile bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Akyaka’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Türker Öksüz,vatandaşlarla sık sık bir araya geldiğini, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinlediğini ve imkanlar ölçüsünde vatandaşların sorunlarının çözdüklerini belirtti.

Devlete bağlı kurum ve kuruluşların vatandaşın sorunlarını çözmek için var olduğuna dikkat çeken Vali Öksüz, Akyaka’nın ilimizin çok sorunu olmayan güzel ilçelerinden birisi olduğunu, ilçede var olan tarım ve hayvancılık potansiyelini daha da ileri seviyeye taşımak adına bazı çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Makamlarda herkesin geçici olduğunu ifade eden Öksüz, yapılan tüm çalışma ve projelerin vatandaşların refah seviyesini yükseltmek adına yapıldığını, vatandaşların kamu hizmetlerinden olabildiğince yararlanabilmesi adına çalıştıklarını ve vatandaşlara valilik kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.

Dünyanın en pahalı topraklarında yaşadığımızı ve ülke olarak içinde bulunduğumuz coğrafyada zaman zaman sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Vali Türker Öksüz, “Ülkemiz kendi milli kaynak ve imkanları ile ayakta duruyor. Yıllarca bu ülkede terör ve terör odaklarıyla mücadele ediliyor. Son yıllarda silahlı kuvvetlerimizce verilen amansız mücadele ve halkımızın kararlı dik duruşu sayesinde terör belası ülke gündeminden çıkarıldı. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde bulunduğumuz zaman bu ülkeye kimse diz çöktüremez” dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Öksüz, vatandaşların sorun ve istekleri dinleyerek sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Halk buluşmasının ardından esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali Türker Öksüz, daha sonra Akyaka Halk Eğitim Merkezi’ne geçerek kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerin ürettiği ve Kars’ın kültür ve folklorunu yansıtan çeşitli materyalleri inceledi.

Öksüz, kursiyerlere gereken desteğin verileceğini belirterek, kursiyerler tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin Kars’agelen turistlere satışının yapılabilmesi için de gerekli çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

Vali Türker Öksüz’ün Akyaka ziyaretine; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, ve İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun eşlik etti.