Vali, trafik ekiplerinin yeni üniformalarını inceledi Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtımı yapılan trafik ekiplerinin yeni kıyafetleri Kütahya’da kullanılmaya başladı.

Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtımı yapılan trafik ekiplerinin yeni kıyafetleri Kütahya’da kullanılmaya başladı.

Trafik ekiplerinin yeni kıyafetleri Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinde tanıtıldı.

Yeni üniformaların özellikleri hakkında ValiÖmer Toraman’ı bilgilendiren İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik; teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ve görev şartları dikkate alınarak hazırlanan görünürlüğü yüksek, reflektif elbiselerle ekiplerin trafikte daha görünür hale geldiğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.