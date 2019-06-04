Vali trafik denetiminde

Ordu Valisi Seddar Yavuz, bayram tedbirleri kapsamında trafik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile birlikte Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki trafik uygulama noktalarına giden Vali Seddar Yavuz, buradaki noktalarda trafik kontrol ve denetimlerinde görev yapan güvenlik birimlerini denetleyerek, uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Trafik kontrol noktalarındaki uygulamaları yerinde inceleyen Vali Yavuz, sürücülere de aşırı hız yapmamaları, trafik kurallarına uymaları konularında ikaz ve uyarılarda bulundu. Vali Seddar Yavuz, İçişleri Bakanlığının “Kırmızı Düdük” ve “Trafik Karnesi” uygulamalarıyla ilgili de araçlarda bulunan çocukları bilgilendirerek, çocuklara ebeveynleri için dolduracakları ‘Trafik Karnesi’ dağıttı.

Trafik kontrol noktalarında yapmış olduğu denetimler ve sürücülere yönelik ikaz ve uyarılarla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Yavuz, “Öncelikle Ordulu kardeşlerimin Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramın, aziz milletimize, İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar, aynı zamanda sıla-i rahim yaptığımız, annemizi, babamızı, memleketimizi ziyaret ettiğimiz önemli günlerden birisidir. Karadeniz bölgesi de en çok göç veren bölgelerden bir tanesi. Çok sayıda kardeşimiz büyük şehirlerden ilimize doğru kendi memleketlerine geliyorlar. Bu kapsamda da yoğun bir trafik akışı söz konusu. Emniyet ve jandarmadan oluşan güvenlik birimlerimizle, İçişleri Bakanlığımızın emir ve talimatlarıyla etkin güvenlik ve trafik tedbirleri alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Aşırı hız yapılmaması ve trafik kurallarına uyulması fevkalade önemli” diyerek, konuşmasına devam eden Vali Yavuz, “İçişleri Bakanlığımızın bunla ilgili önemli projeleri söz konusu. Vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla kavuşmaları ve sağlıkla tekrar yaşadıkları ortamlarına dönmeleri bizim için devlet olarak en önemli görev ve sorumluluğumuzdur” dedi.

Sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen Vali Seddar Yavuz, "Çocuklarımıza yönelik İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu bir karne uygulaması var. Onları çocuklarımızla paylaştık. Çocukların anne baba üzerinde önemli etkisi vardır onu da kullanmak istiyoruz. Kurallara uyalım, kimseyi üzmeyelim, sevdiklerimize sağlıkla kavuşalım huzur dolu bayram olsun” diye konuştu.