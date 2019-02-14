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Vali Toraman’dan öğretmenlere çalışma uyarısı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Şehit Cuma Dağ İmam Hatip Ortaokulu ile Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:49
Vali Toraman’dan öğretmenlere çalışma uyarısı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Şehit Cuma Dağ İmam Hatip Ortaokulu ile Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.


Vali Ömer Toraman’a İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İbrahim Sak, Okul Müdürü Ramazan Söyler eşlik etti.


6,7, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin derslerine katılan Vali Dr. Ömer Toraman öğrencilerle sohbet etti, derslerini, okul, pansiyon ve okul servisleri hakkında düşüncelerini sordu.


Vali Ömer Toraman sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu, istek ve arzularını dinledi.


Öğrencilerin başarıya ulaşmasında öğretmenlerin rolüne dikkat çeken Vali Ömer Toraman, “Eğitim ve öğretimi mekanik olmaktan çıkarıp duygusal ve insani faaliyet halinde ele almamız gerekiyor. Çocuklarımızın başarılı olması için anne-baba titizliğinde çalışmamız lazım. Çocuklarımıza karşı hem duygusal hem de bilgisel olarak destek olmalıyız. Öğretmenlerimiz, daha iyisine ulaşmak için öğretmenler odasında istişarelerde bulunmalı, tecrübelerini paylaşmalı. Zorluklarla mücadele edilerek bir birim başarı elde etmek, çok uygun ortamlarda iki birim başarı elde etmekten daha kıymetlidir. Dolayısıyla burada sizin elde edeceğiniz en ufak bir değişikliğin anlamı ve değeri çok büyük” diye konuştu.


Toraman, Şehit Cuma Dağ İmam Hatip Ortaokulu kız ve erkek öğrenci pansiyonunu da inceleyerek, bilgiler aldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:49
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