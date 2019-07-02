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Vali Toraman: Ortak paydalarımıza odaklanmalıyız

Kütahya Valiliği, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya İl Özel İdaresi katkılarıyla düzenlenen ’Pir Ahmet Efendi Kültür Festivali’ Kütahya merkeze bağlı Sofça Köyü’nde gerçekleştirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:08
Vali Toraman: Ortak paydalarımıza odaklanmalıyız

Kütahya Valiliği, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya İl Özel İdaresi katkılarıyla düzenlenen ’Pir Ahmet Efendi Kültür Festivali’ Kütahya merkeze bağlı Sofça Köyü’nde gerçekleştirildi.


Festivale; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, CHP milletvekilleri Ali Fazıl Kasap ve Jale Nur Süllü ile DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören,eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kalburcu Şeyhi Pir Ahmet Dede Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özcan, STK Temsilcileri, köy sakinleri katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festivalde ,eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Doç. Dr. Rıfat Türker, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz birer konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.


Anadolu’nun düşünce mimarlarının zamanını aşarak bugün de birlik ve beraberliğe sağladığı katkıya dikkat çeken Vali Toraman, "Büyük bir kültür ve medeniyetin mirasçıları olarak onları anabilmek için gayret gösteriyoruz. Onlara layık olabilmek, çizdiği istikamette yol alabilmek için bir araya geliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:08
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