Vali Toraman: Muhtarlık önemli bir müesse

Hisarcık’ta köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Kütahya Valisi Ömer Toraman, muhtarlığın önemli bir müesse olduğunu ifade etti.

Vali Ömer Toraman, Kaymakam Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın da iştirakiyle Meslek Yüksekokulu Amfisinde gerçekleştirilen toplantıda köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Vali Toraman, toplantıda yaptığı konuşmada; “Malumunuz 31 Martta Yerel Seçimlerimizi yaptık. Seçilen bütün muhtarlarımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Seçimler sonucunda il genelinde köy ve mahalle muhtarlıklarımızda ciddi değişiklikler oldu. Tekrar seçilen veya ilk defa seçilen arkadaşlarımız oldu. Muhtarlıklarımıza tabiri caizse taze kan geldi. Eski muhtarlarımız bilirler Kaymakamlarımız sizlerle düzenli aralıklarla bir araya gelerek isteklerinizi, varsa şikâyetlerinizi, taleplerinizi dinleyerek çözüm için gayret sarf etmektedirler. Emet ve Hisarcık ilçelerinden başlayıp bütün ilçelerimizi dolaşarak, ilçelerimizdeki köy ve mahalle muhtarlarımızla bir araya gelip onlarla istişare etmek istiyorum. Elbirliği ile milletimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz” dedi.

Muhtarlığın önemli bir müesse olduğuna dikkat çeken Toraman, ”Türkiye’de şu an yaklaşık 50 bin köy ve mahalle muhtarı var. Ülke geneline yayılmış bir teşkilat. Dağ ve ova köyünde, sahil köyünde her tarafta muhtarlarımız var. Dolayısıyla buralara ulaşma, haber alma talep toplama konusunda muhtarlıklar büyük bir avantaj teşkil ediyor. Muhtarlıklar yaygın olmaları ve iki taraflı vazife görmeleri açısından çok önemli “ diye konuştu.

Vali Toraman, daha sonra muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.