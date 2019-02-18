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Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin’in dersine katıldı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Geleneksel El Sanatları ve Kültür Derneği (VAV-DER) tarafından düzenlenen, Hattat Mahmut Şahin tarafından verilen Hüsn-i Hat dersine katıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:24
Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin’in dersine katıldı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Geleneksel El Sanatları ve Kültür Derneği (VAV-DER) tarafından düzenlenen, Hattat Mahmut Şahin tarafından verilen Hüsn-i Hat dersine katıldı.


Vahid Paşa Yazma Eser Kütüphanesi’nde düzenlenen derste Vav Geleneksel El Sanatları ve Kültür Derneği Başkanı Arif Çelik de hazır bulundu.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Hattat Mahmut Şahin, Vali Toraman’a teşekkür ederek hat sanatı ve dersler hakkında bilgiler verdi.


Hattat Mahmut Şahin ile öğrencilerini tebrik eden Vali Toraman, Şahin’e çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:24
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