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Vali Toraman: Daha çok çalışmalıyız

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Merkez ilçe köy muhtarlarıyla, Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bir araya geldi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
Vali Toraman: Daha çok çalışmalıyız

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Merkez ilçe köy muhtarlarıyla, Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bir araya geldi.


Yürütülen çalışmalar ve yapılan faaliyetler açısından 2018 yılının verimli bir yıl olduğunu, 2019’da da yoğun bir çalışma gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Ömer Toraman, “2019 yılı için planlama ve çalışmalar yapıldı, projeler hazırlandı. İnşallah ilerleyen zaman içerisinde bunları hep beraber hayata geçireceğiz. Yine kırsal kesime dönük altyapı çalışmalarında yoğun bir yıl bizi bekliyor. Standartların, altyapı kalitesinin yükseltilmesi noktasında yoğun bir faaliyet göstereceğiz” dedi.


Birlikte üretim projesinin öneminden de söz eden Vali Ömer Toraman, ilk örneklerin hayata geçirilmeye başlandığını söyledi. Merkez’de Gümüş köyünün öncü olduğunu belirten Vali Toraman, “Vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mülkiyetlerine dokunmadan yalnızca bir araya gelmelerini isteyerek tarım arazileri belli bir büyüklüğe ulaştığında buralarda toplu bahçe tesis edilecek. Bunun ilk örneklerini arkadaşlarımız ceviz bahçesi tesis etme şeklinde hayata geçirecekler. Kayda değer bir üretim elde etmek için iş birliğiyle üretme modelini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu konuda merkezde Gümüş köyümüz öcü oldu. 600 dekarlık bir alan toplu bahçe tesisi için tespit edildi. İnşallah bu alanı kapalı ceviz alanı yapacağız” dedi.


Vali Toraman’ın konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdiler.


Muhtarlara tek tek söz veren ValiToraman, sorunların gecikmeden çözümünü istedi, ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
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