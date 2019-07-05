Vali Toprak’tan, çocuklara sevgi dolu kahvaltı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki, Mevlana Çocuk Evlerinde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki, Mevlana Çocuk Evlerinde kalan çocuklarla kahvaltıda buluştu. Vali Konağının bahçesinde düzenlenen kahvaltıya yaklaşık 30 çocuk katıldı. Çocukların oldukça hoşça vakit geçirdiği programda, onlarla yakından ilgilenen Vali Toprak ve eşi, çocuklarla bol bol sohbet ederek çeşitli hediyeler dağıttı. Kahvaltıda; Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel’in eşi Pelin Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın eşi Ayşe Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin’in eşi Hikmet Yaşin ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ın eşi Şehri Sevilay Yaman da çocukları yalnız bırakmadı.

Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkında İl Müdürü Bilal Erdoğan’dan da bilgi alan Vali Toprak, çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Çocuklar bize birer emanet. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmeleri için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu ülkenin geleceği, teminatı olan çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Devletimize ve milletimize emanet edilmiş çocuklarımıza göstereceğimiz sevgi, onların yaşamlarına da güzellikler katacaktır. Bu bakımdan, çocuk evlerinde kalan çocuklarımızın kendilerini bir aile ortamında hissetmeleri için de gerekli çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

Çocuklar da Vali Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak ile birlikte kahvaltı yapmaktan çok memnun olduklarını söyleyerek kendilerine teşekkür etti.