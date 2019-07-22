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Vali Tavlı’ya ziyaretler devam ediyor

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Parion Kazı Başkanı Vedat Keleş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:34
Vali Tavlı’ya ziyaretler devam ediyor

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Parion Kazı Başkanı Vedat Keleş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti.


İl Müdürü Kemal Dokuz ve Biga ilçesi Kemer Köyü sınırlarında bulunan Parion Antik kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, Vali Orhan Tavlı’ya makamında ziyarette bulundu. Ziyarette Vali Tavlı, İl Müdürü Kemal Dokuz,Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, Parion Kazı Başkan Yardımcısı Alper Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Parion Kazısı Temsilcisi Gültekin Yabeyi ile bir süre görüşerek sohbet etti.


Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş tarafından; Parion Antik Kentinde yeniden başlayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ve İÇDAŞ desteğiyle 12 ay sürecek kazı çalışmaları hakkında Vali Tavlı’ya bilgi verildi.


Önemli bir turizm destinasyonu olan Parion Antik Kenti’nin uluslararası alanda tanıtımlarının daha çok yapılarak, bölge turizminin gelişmesine yapacağı etkilerinin değerlendirildiği ziyarette, Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Keleş, Parion Antik Kenti kazı çalışmalarında desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına, İÇDAŞ A.Ş ve Vali Tavlı’ya teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali Orhan Tavlı, Başkan Keleş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Parion Kazısı Temsilcisi Gültekin Yabeyi’ne çalışmalarında başarılar diledi.


Ardından Başkan Keleş, Parion Kazı Başkan Yardımcısı Alper Yılmaz ve Kültür ve Tuizm Bakanlığı Parion Kazısı Temsilcisi Gültekin Yabey, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ziyarette bulunarak İl Müdürü Kemal Dokuz ile çalışmaları devam eden Parion kazı faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:34
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