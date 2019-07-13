Vali Tavlı’dan 15 Temmuz mesajı

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

"15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimizin iradesini yok saymaya ve demokrasimizi yıkmayaçalışan FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain kalkışma, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimiz tarafından bozguna uğratılmıştır" cümleleriyle açıklamasına başlayan Vali Tavlı, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından demokrasi zaferimizin 3. yıl dönümü olan 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü bir kez daha Milletçe bu destansı direnişin gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, 7’den 70’ e tüm vatandaşlarımız, geçmişinden aldığı şuurla meydanlara inerek milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmış, vatan haini darbeci FETÖ terör örgütü mensuplarını gecenin karanlığına gömerek üstüne düşen vazifeyi yerine getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz, 2023 hedeflerine doğru emin ve kararlı adımlarla yürümektedir"

15 Temmuz’da Türk milletinin; Çanakkale’de, Kut’ül Ammare’de, Dumlupınar’da, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi destan yazdığını vurgulayan Vali Tavlı, açıklamalarını şu cümlelerle noktaladı:

"Şanlı tarihimizin sayfalarına daima kahramanlık destanı yazan, kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden bu aziz millet, 15 Temmuz’da vatan ve bayrak sevgisini tüm dünyaya bir kez daha milli birlik ve beraberlik içinde haykırarak tarihin sayfalarına altın harflerle kazınacak demokrasi destanı yazmıştır. Çanakkale ruhu ve 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça daima büyüyen, gelişen ve dünyanın önde gelen devletleri arasında yer alan ülkemiz, 2023 hedeflerine doğru emin ve kararlı adımlarla yürümektedir. Bizi hedeflerimizden alıkoymak, milli birlik ve beraberliğimizi yıkmak, demokrasimizi yok etmek isteyen şer odakları her zaman olacaktır. Ancak şanlı tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu olan aziz Türk milleti, ülkemizin güvenliğine, birlik ve beraberliğine, milli iradesine yöneltilen her türlü girişime dün olduğu gibi, bugün ve yarın da asla izin vermeyecektir".