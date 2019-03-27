Vali Tavlı, Gelibolu Yeni Feribot İskelesi çalışmalarını inceledi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde,Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi ve GEŞTAŞ tarafından yapımına başlanan Gelibolu Feribot Terminalinin hızla devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeni Gelibolu Feribot Terminalinde hafriyat ve dolgu işleri çalışmalarıyla ilgili Vali Orhan Tavlı’ya Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya bilgi verdi.Vali Orhan Tavlı, 40 bin metrekarelik bir alan üzerine iki ayrı terminal ile 4 rampadan oluşacak Gelibolu Feribot Terminali çalışmalarından sonra halen faaliyette olan Gelibolu iskelesinde yapılmakta olan rampa ve iskele yenileme ve onarım çalışmalarını da yerinde inceledi.

Gelibolu Feribot Terminalinin tamamlanmasıyla aynı anda birden fazla gemi rampaya yanaşabilecek ve Gelibolu-Lapseki hattındaki deniz ulaşımı daha da hız kazanacak.

Sosyal tesisi, yolcu salonları ve gişeleriyle vatandaşlara konforlu bir hizmet verecek olan Gelibolu Feribot Terminalinin 12 ayda tamamlanması planlanıyor.