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Vali Taşbilek Kürtün ve Torul ilçesinde muhtarlarla buluştu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kelkit ilçesiyle başlayan köy ve mahalle muhtarlarıyla buluşması toplantılarına merkez ilçenin ardından Torul ve Kürtün ilçeleriyle devam ettirdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:49
Vali Taşbilek Kürtün ve Torul ilçesinde muhtarlarla buluştu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kelkit ilçesiyle başlayan köy ve mahalle muhtarlarıyla buluşması toplantılarına merkez ilçenin ardından Torul ve Kürtün ilçeleriyle devam ettirdi.


İlk olarak Kürtün ilçesinde Belediye Sosyal Tesislerinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Taşbilek’e Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.


Muhtarların tek tek söz alarak kendilerini tanıttıktan sonra köylerindeki ihtiyaç ve taleplerini birinci ağızdan en yetkili isimlere yönelttiği toplantıda tüm talepler ilgili kurum müdürleri ve görevliler tarafından kayıt altına alındı.


Kürtün ilçesinde köylerin ve mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek onların gözünden Kürtün’ün resmini çizebilmek, Kürtün’le ilgili sıkıntıları, ihtiyaçları, talepleri, beklentileri belirlemek ve bunlarla ilgili değerlendirmede bulunmak, muhtarların görüş, öneri, talep ve sıkıntılarını dinlemek üzere toplantıyı düzenlediklerini kaydeden Vali Taşbilek, “Elimizden geldiğince, imkanlarımız nispetinde Kürtün coğrafyasının zorluğunu bilerek çalışmalarımızı yapıyoruz. KÖYDES’ten buraya çok önemli kaynak aktarılmış ama yeterli olmayabiliyor. İnşallah elbirliği içinde, en öncelikli kısımlardan başlayarak çok kısa zaman içerisinde hepsini toparlamak istiyoruz. Bu bölgenin insanının anlayışına sığınarak bazı şeyler gecikmiş olabilir. İnşallah sizin o güzel anlayışınıza mahcup olmadan elimizden geldiğince ihtiyaçları önceleyerek altyapı hizmetlerini verme noktasında bütün çabamızı sarf edeceğiz” dedi.


Vali Taşbilek konuşmasının sonunda tüm toplantılarda yaptığı gibi köy ve mahalle muhtarlarından mahalle ve köylerde yaşayan dezavantajlı insanları kendilerine bildirmelerini isteyerek, “Muhtarlar olarak sizlere kapımız her zaman sizlere açık. Mahallelerimizde ve köylerimizde yaşayan dezavantajlı insanlarımız bulunuyor. Yetimlerimiz, engellilerimiz, hastalarımız, mağdurlarımız var. Tek başına yaşayan yaşlılarımız var. Bu insanlarımızın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını bizlere ulaştırma noktasında en büyük yardımcılarımızsınız. Her türlü çabaya rağmen ulaşamadığımız vatandaşlarımızı bizlere bildirin. Mağduriyet içinde bulunan insanımızın mağduriyetini gidermemek bizim devlet adına en büyük ayıbımız olur. Devletimizin imkanı çerçevesinde en üst noktayı zorlayarak bulunan dezavantajı ortadan kaldırmak için çabamız olacaktır” diye konuştu.


Vali Taşbilek Kürtün’deki toplantının devamında geçtiğimiz Mart ayında Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel’in ilçeye bağlı Günyüzü köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.


Vali Taşbilek, Kürtün temaslarının ardından bu kez Torul ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi salonunda bir araya geldi.


Torul Kaymakamı Onur Aykaç, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’la birlikte köy ve mahalle muhtarlarını dinleyen Vali Taşbilek, “Maddi hizmetlerle ilgili bütün taleplerinizi aldık. Elimizden geldiğince imkanlarımız çerçevesinde bu taleplerinizi yerine getireceğiz” diyerek her ilçede yaptığı çağrıyı yineleyerek köy ve mahallelerdeki muhtaç, düşkün, kimsesiz vatandaşları bildirmelerini istedi.


Her iki toplantıda da kurum amirleri çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktararak muhtarlara bilgilendirilmesi gereken konularda bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:49
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