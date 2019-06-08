Vali Taşbilek: “Bayram tatili süresince bugüne kadar ilimizde ölümlü trafik kazası gerçekleşmedi”

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 9 günlük bayram tatili dönüşünde Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik denetlemesine katılarak sürücülere pestil ve köme, çocuklara da çeşitli hediyeler vererek çeşitli uyarılarda bulundu.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve İl Jandarma Komutan Vekili Aydın Kutlu ile birlikte İkisu Bölge Trafik Uygulama merkezini ziyaret eden Vali Taşbilek hem Gümüşhane hem de Trabzon istikametinde yoğun bir şekilde ilerleyen trafikte durdurulan araçların sahiplerine hayırlı yolculuklar diledi.

Sürücülere pestil ve köme, araçlarda bulunan çocuklara da boyama kitabı, boyama kalemi, şapka ve kırmızı düdük gibi hediyeler veren Vali Taşbilek, ayrıca çocukların araç kullanan ebeveynlerinin yaptığı hataları işleyecekleri karneleri de verdi.

Sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyaran Vali Taşbilek, il genelinde her gün 23 ekip ve 48 trafik personeliyle gerçekleştirilen denetimler sonucunda Gümüşhane genelinde 4 maddi hasarlı, 6 yaralanmalı trafik kazası olduğunu, 9 kişinin de yaralandığını belirterek tatil süresince bugüne kadar ölümlü kazanın olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada bayram dönüş yolunda trafik tedbirlerini yerinde görmek amacıyla uygulamaya katıldıklarını kaydeden Vali Taşbilek, “Ramazan Bayramı dolayısıyla almış olduğumuz tedbirler kapsamında Gümüşhane’mizde çok şükür geçmiş yıllara oranla çok daha iyi bir bayram sezonu geçirdik. Yaralı sayımız 9 olup toplamda 6 tane kazamız var. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Allah’a şükürler olsun arkadaşlarımızın çalışmasıyla ve vatandaşlarımızın duyarlı davranışları neticesinde çok büyük bir mesafe kat edilmiştir. Yollar çok kalabalık, vatandaşlarımızın bayram dönüşünü sakin bir şeklide yavaş yavaş yol planlaması yaparak varacakları yere selametle varmaları bizim için çok önemlidir. Bütün vatandaşlarımızın trafikte tedbirli ve güvenli seyahat etmelerini diliyorum” dedi.