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Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan çocukları Vali Konağında ağırladı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kardelen Çocuk Evinde kalan çocukları misafir etti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:51
Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan çocukları Vali Konağında ağırladı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kardelen Çocuk Evinde kalan çocukları misafir etti.


Vali Konağında gerçekleşen ziyarette, 6-8 ve 11-13 yaş aralığındaki çocuklara kurum personeli de eşlik etti. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte çocuklarla tek tek ilgilenen Vali Su ve eşi Zeliha Su, çocuklarla uzun süre sohbet ettiler.


Vali Su ve eşi Zeliha Su’nun çocuklara çeşitli hediyeler verdiği ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:51
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