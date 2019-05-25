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Vali Su, Tarsus Ceza İnfaz Kurumları iftar programına katıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:40
Vali Su, Tarsus Ceza İnfaz Kurumları iftar programına katıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde düzenlenen iftar programına katıldı.


İftar programına, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, ilçe protokolü üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.


Programda bir konuşma yapan Vali Su, Tarsus Ceza İnfaz Kurumu’nda başarılı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Su, “Burada kalan mahkumlar bir taraftan cezalarını çekerken, diğer taraftan da meslek sahibi oluyor ve üretime destek oluyorlar. Tüm bu hizmetler devam ederken sosyal hizmetler de yapılıyor. Bu doğrultuda daha önce burada bir anaokulunun açılışını gerçekleştirdik” dedi.


İbadetini yapmak isteyen vatandaşlar için burada bir cami ihtiyacı ortaya çıktığını ifade eden Vali Su, “Bu camimizin de temelini attık, vatandaşlarımızın desteğiyle en yakın zamanda bitirip hizmete açmış olacağız. Bu çalışmaların yapılmasında başta Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından program, plaket töreni akabinde Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumları cami inşaatının gezilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:40
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