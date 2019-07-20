Vali Su: “Ölümlü trafik kazaları ilk 6 ayda yüzde 43 azaldı”

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, alınan tedbirler sonucunda 2019 yılının ilk 6 ayında Mersin’de meydana gelen trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 7, ölümlü trafik kazalarında ise yüzde 43 oranında azalma olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nca uygulamaya konulan ‘Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ doğrultusunda düzenlenen ve 2019 yılı ilk 6 ayını kapsayan ‘Trafik Değerlendirme Toplantısı’, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Su, ‘Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla Mersin’de çalışmaların tüm hızıyla yürütüldüğünü belirtti. Su, toplantıda, trafik kazaları ile sonucundaki ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla yürütülen eylem planları, kampanyalar, alınan trafik tedbirleri ve alınması gereken ilave tedbirlerinin değerlendirileceğini açıkladı.

“Trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaları en aza indirmeyi hedefliyoruz”

Trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaları en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydeden Su, sürücü, yaya ve yolcu olarak tüm yol kullanıcılarının trafikte güvenle seyahat etmeleri ve trafik güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için ilgililerce gereken tüm tedbirlerin alındığını ve alınmaya da devam edeceğini ifade etti.

Alınan tedbirler sonucunda, 2019 yılının ilk 6 ayında ilimizde meydana gelen trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 7, ölümlü trafik kazalarında ise yüzde 43 oranında bir azalma olduğunu vurgulayan Su, bundan sonra da uygulama ve denetimlere yoğun bir şekilde devam edileceğinin altını çizdi. Su, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından; hız kurallarına uyulması, yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi, emniyet kemeri kullanılması, alkollüyken trafiğe çıkılmaması ve seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Su, bunların yanı sıra çocukların taşınması esnasında çocuk bağlama sistemlerinin kullanılması, motosiklet ve benzeri araçlarda koruma başlığı kullanılarak trafiğe çıkılması gibi konularda da vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Vali Su’nun konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ‘2019 Yılı 6 Aylık Trafik Değerlendirme Sunumu’ ile devam eden toplantı, trafikle ilgili mevcut tedbirlerin ve alınması gereken ilave tedbirlerin değerlendirilmesi ile sona erdi.