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Vali Su, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı

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04 Haziran 2019 Salı 13:00
Vali Su, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı


Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşmada Vali Su’ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, milletvekilleri ile il ve ilçe protokolü eşlik etti. Önce kamu görevliler ile bayramlaşan Su, ardından vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Su, hep birlikte güzel bir bayramı da idrak ettiklerini söyledi. Bayramların güzel ve özel günler olduğunu kaydeden Su, "Vatandaşlarımızla güzel bir bayram geçiriyoruz. Bu bayramda bayram coşkusunu yaşamaya çalışıyoruz. Bugünlerde özellikle yetimler, kimsesizleri mutlaka ziyaret edip, onları da bayram coşkusuna ortak etmeliyiz. Yine bu bayramda tabiki ülkemizde huzuru sağlayan güvenlik güçlerimizden şehit olan evlatlarımızın ailelerini, gazilerimizi ziyaret ederek onların gönüllerini almalıyız. Yine büyüklerimizi ziyaret edip, ellerini öperek hayır dualarını almalıyız. Bayram coşkusunu hep birlikte yaşamalıyız. Bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum, iyi bayramlar diliyorum" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise dini bayramların İslam alemi için önemli olduğunu belirterek, "Bir ay boyunca İslam aleminde Ramazan yaşandı. Her akşam vatandaşlarımızla iftarda beraber olduk. Mersin’imizin 13 ilçesinde iftar sofraları kuruldu. Vatandaşın kendi parasıyla kurulan bu iftar soflarında, vatandaşlarımızla iftar yapma imkanı buldum. Onlarla beraber olma, dertleşme, bir sofrayı paylaşma, bir ekmeği bölüşme imkanı buldum. İşte bayramların bize hatırlattığı duygular bunlar. Birlik, beraberlik, paylaşım, adalet. 3 gün boyunca da Ramazan Bayramı’nı tüm ülke, İslam alemi olarak idrak edeceğiz. Gelecek bayramların bugünlerden çok daha huzurlu, mutlu olmasını arzu ederim. Sadece ülkemde yada İslam aleminde değil tüm dünyada barış, huzur ve kardeşlik hakim olsun. Bütün toplumlar gelişsin, kalkınsın. Savaş olmasın, acılar yaşanmasın, çocuklar sefil olmasın, aç, eğitimsiz kalmasın. Bütün dualarım bu yönde olacak. Bu duygularla başta Mersinli hemşehrilerim olmak üzere İslam aleminin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:00
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