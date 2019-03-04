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Vali Su, Deprem Haftasında AFAD Müdürü Ersoy’u kabul etti

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deprem Haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili (AFAD) Yılmaz Ersoy ve şube müdürlerini kabul etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
Vali Su, Deprem Haftasında AFAD Müdürü Ersoy’u kabul etti

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deprem Haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili (AFAD) Yılmaz Ersoy ve şube müdürlerini kabul etti.


Sahil Valilik Makamında gerçekleşen kabulde konuşan Vali Su, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Deprem Haftası etkinliklerinin amacının, vatandaşlarda depreme karşı bilinç oluşturmak olduğunu söyledi. Su, bu çerçevede, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.


AFAD Müdür Vekili Ersoy ise Deprem Haftası kapsamında Mersin’de gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Vali Su’ya bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
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