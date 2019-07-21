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Vali Su, Çamlıyayla’da incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çamlıyayla ilçesini ziyaret ederek alabalıküretim tesisinde incelemelerde bulundu, yavru balıkları suya bıraktı.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:55
Vali Su, Çamlıyayla’da incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çamlıyayla ilçesini ziyaret ederek alabalıküretim tesisinde incelemelerde bulundu, yavru balıkları suya bıraktı.


Çamlıyayla ilçesindeki temaslarına ilk olarak Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı GeliştirmeSahası içerisinde bulunan ’Bahçe Alabalık Üretme İstasyonu’nu ziyaret ederek başlayanVali Su’ya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu,Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Doğa Koruma Bölge Müdürü Mehmet SıddıkKılınçer, il ve ilçe protokolü eşlik etti.


2019 yılı içerisinde toplam 1 milyon 750 bin adet yavru alabalık üretilen tesisi gezerekyetkililerden bilgi alan Vali Su ve beraberindekiler, ’Doğal Alabalık Üretilmesi ve Ormanİçi Suların Balıklandırılması’ projesi kapsamında tesiste üretimi gerçekleştirilen 5 binadet yavru alabalığı suya bıraktı.


Vali Su daha sonra Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım ve beraberinde il ve ilçe protokolü ile birlikte yenileme projesi çalışmaları devam eden Çamlıyayla Kalesi ve Av Evi’ni gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


İnceleme gezilerini tamamlayan Vali Su, kendisine yoğun ilgi gösteren ilçedeki vatandaşlar ve esnaflarla da bir araya gelerek bol bol sohbet etti.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:55
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