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Vali Su, Baykanlılar ve Batüyanlıları derneklerinde ziyaret etti

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Baykanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Batüyanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:14
Vali Su, Baykanlılar ve Batüyanlıları derneklerinde ziyaret etti

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Baykanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Batüyanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de refakat ettiği ziyarette, ilk olarak Baykanlılar Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştiren Vali Su, burada Dernek Başkanı Hasan Emeç ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.


Programına Batüyanlılar Derneği’ni ziyaret ederek devam eden Su, burada Başkan Nesim Naimoğlu’dan derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı. Üyelerle de bir süre sohbet eden Vali Su, dernek yönetimine ve üyelere yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.


Ziyaret esnasında vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Vali Su, buluşma vesilesiyle çevre esnafıyla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:14
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