0553 313 94 23

Vali Su, Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti

Mersin Valisi Ali ihsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ı ziyaret etti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:14
Vali Su, Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti

Mersin Valisi Ali ihsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ı ziyaret etti.


Kentte yapılması planlanan projelerin konuşulduğu ziyarette Vali Su, ilçenin genel durumu, belediye tarafından yapılan yatırımlar ve yürütülen projeler hakkında Başkan Yılmaz’dan bilgiler aldı.


Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Vali Su, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.


Başkan Yılmaz da ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Su’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya’daki depremde 1 kişi hayatını kaybetti
    1. Endonezya’daki depremde 1 kişi..
    2. Lionel Messi'ye 3 ay men cezası
    3. Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
    4. (ÖZEL) İŞKUR ile yeniden yeşeren hayat
    5. Erbakan’a karşı parti kurma ile AK..
    6. Ticaret odası başkanlarından Başkan..
    7. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü..
    8. İlk tövbenin kabul edildiği tepe:..
    9. Dumlupınar’da yerleri belli olmayan..
    10. Gemlik’in dereleri Büyükşehir ile daha..
    11. MİT ve emniyetten ortak operasyon!
    12. (ÖZEL) Sakarya’nın saklı kalmış..
    13. Ceviz’de son 10 yılın en yüksek verimi..
    14. Altıntaş’ta istişare toplantısı
    15. Türk Yıldızları 30 Ağustos’ta..
    16. İstediği ilacı yazmayan doktora..
    17. Emet’te ’’Kendin Yap Atölyesi Projesi"..
    18. Simav’ın en güzel manzarası..
    19. Tatması cesaret istiyor, yiyen..
    20. 15 yaşındaki çocuk kasadan paraları..
    21. Balkanlar’dan Buca’ya kültür köprüsü
    22. Asansör boşluğuna düşen çocuk kazayı..
    23. Gaziantep'te doktora darp iddiası
    24. Küçükçekmece'de feci kaza: 3 yaralı
    25. Hayvan pazarına ücretsiz ulaşım
    26. Tarihin Malatya’ya mirası “Silahtar..
    27. 5 bin yıllık bebek mezarı..
    28. Adana merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    29. Güvercinlik Vadisi’ne atlayan genç..
    30. Durdurulan araçtaki valizden kilolarca..
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    '14 bin Kur'an öğreticisinin işine son verilecek'
    '14 bin Kur'an öğreticisinin işine son verilecek'
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin