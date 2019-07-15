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Vali Su, 15 Temmuz dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Eşi Zeliha Su, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:01
Vali Su, 15 Temmuz dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Eşi Zeliha Su, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle buluştu.


Vali Su ve eşinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen programa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Albay Mahmut Çağrıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü ile şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.


Akşam yemeğinin ardından İl Müftüsü Şaban Kondi’nin okuduğu yemek duası ile devam eden programda bir konuşma yapan Vali Su, Türk milletinin, tarihi boyunca ülkesine, bayrağına, milli ve manevi değerlerine birlik ve beraberlik içerisinde, bütün gücüyle sahip çıktığını ve bu değerlerine saldıran hainlere asla geçit vermediğini söyledi. Su, “FETÖ ve onun uzantısı dahili ve harici ihanet şebekeleri, 15 Temmuz gecesi milletimizi, devletimizi, istiklalimizi, istikbalimizi ve demokrasimizi hedef almıştır. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ve onun önderliğinde, kendi silahını, tankını, helikopterini, uçağını kendisine doğrultan bu hainlerin karşısına dikilerek, kurşun ve bombalara bedenini siper ederek destansı bir dik duruş ile bu hainlere geçit vermemiş, devletine, istiklaline, demokrasisine ve istikbaline sahip çıkmıştır. Aziz Milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kararlı duruşuyla bundan sonra da benzeri saldırılara yeltenecek harici ve dahili düşman ve hainlere, emellerine asla ulaşamayacaklarını en güçlü şekilde göstermiş ve tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının dersini vermiştir” dedi.


Vali Su, 15 Temmuz gecesi hainlere karşı canını ortaya koyarak gösterdikleri cesaret ve kahramanlıkla ‘dur’ diyen ve şehadet mertebesine erişen aziz şehitleri rahmetle andığını, gazileri şükranla andığını belirtti.


Vali Su ve Eşi Zeliha Su, program boyunca şehit aileleri, gaziler ve şehit çocuklarıyla yakından ilgilendi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:01
  1. doğa

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