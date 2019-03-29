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Vali Su, 12 farklı ülkeden gençlik liderlerini ağırladı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ‘Liderlik Becerilerini Hikaye Anlatarak Geliştirmek’ adlı proje kapsamında, 12 farklı ülkeden gelen 35 yabancı gençlik lideri ve çalışanını makamında ağırladı.

29 Mart 2019 Cuma 17:57
Vali Su, 12 farklı ülkeden gençlik liderlerini ağırladı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ‘Liderlik Becerilerini Hikaye Anlatarak Geliştirmek’ adlı proje kapsamında, 12 farklı ülkeden gelen 35 yabancı gençlik lideri ve çalışanını makamında ağırladı.


İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve proje ekibinin de eşlik ettiği ziyarette, gençlik liderlerini Mersin’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, projenin önemine değinerek, “Bu tür projeler, ülkeleri, kültürleri ve insanları daha yakından tanıma fırsatı bakımından çok önemli bir etkileşim sağlıyor. İnanıyorum ki, buradan güzel hatıralarla ülkelerinize döneceksiniz” dedi.


Mersin’in tarihi ve turistik güzellikleri hakkında öğrencilere bilgi veren Su, öğrencilerden Mersin’deki güzellikleri keşfetmelerini ve tarihi güzellikleri gezmelerini istedi. Su, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.


Ziyarette Vali Su, öğrencilere sertifikalarını da verdi.


Mersin’in tarihi ve turistik yerlerini de gezecek olan yabancı öğrencilerin dahil olduğu proje, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Bütçesi yaklaşık 23 bin Avro olan projenin 13 Ekim 2019 tarihinde sona ereceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:57
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