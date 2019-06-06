Vali Soytürk’ün Kilis’in il oluşunun 24. yıl dönümü Mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis’in il oluşunun 24. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Soytürk,Tarih boyu önemli bir yerleşim yeri olan Kilis, bundan 24 yıl önce Türkiye’nin 79’uncu İli olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin nadide köşelerinden birisi olan serhat ve aynı zamanda ensar şehrimiz Kilis’te görev yapmaktan mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum.Kilis’in sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınması, İlimizin tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelini değerlendirilmesi, eğitimdeki başarının devamı ve daha da üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak temel hedefimizdir.İnsanlarımıza imkan oluşturan, refahı ve adaleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Kentimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz.Mesai arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, iş adamlarımız ve siyasi partilerimiz ile birlikte halkımıza mutlu bir gelecek hazırlama adına her türlü gayretin içinde olduğumuzun bilinmesini isterim. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Kilis’in il oluşunun 24.yıld önümünü kutlar, İlimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar saygıdeğer Kilisli hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlarım” diye konuştu.