Vali Soytürk’ün İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 98. yıl dönümü

Kilis Valisi Recep Soytürk, İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeniyle yayımladığı mesajda şu görüşlere yer verdi, “ Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklâl Marşımızın, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98. yıldönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.İstiklal Marşımızın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Savaşı’nda milletimizin ne için savaştığını, hangi duygularla vatanını koruduğunu bu şiirinde çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu nedenle İstiklal Marşımız tarihimizi, milli karakterimizi, milli mücadelenin heyecanını ve duygularını içinde taşıyan, edebiyatımızın seçkin bir örneği olarak kabul edilmiş ve bu tarihi şahlanışın, onur ve gurur mücadelesinin parlak bir anıtı olmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın’ diye temennide bulunurken o yıllarda verilen çetin mücadeleye ve insanüstü gayrete de işaret etmiştir. Şanlı Bayrağımızla birlikte bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden olan İstiklal Marşı, özlü dizeleriyle milletimizi ortak düşünce ve duygularda buluşturmakta, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı güçlendirmektedir”dedi.

Vali Soytürk, sözlerini şöyle sürdürdü, “ Türk milletinin büyük bir fedakarlık ve azimle kazandığı İstiklal Mücadelesini en yüksek duygularla anlatan ve Türkiye Cumhuriyetinin temellerini inanç, mücadele, birlik ve beraberlik harçlarıyla yükselten İstiklal Marşımız, Türk milletinin var olma mücadelesini ve başarma gücünü ebedileştirmiştir. Kabulünün 98. yıldönümünü kutlayacağımız İstiklal Marşımız, göğsümüzü kabartarak haykırdığımız, kendimize güvenimizi, geleceği şekillendirme gücümüzü, birliğimizi, dirliğimizi pekiştirip, artırmakta ve artırmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle,ülkemizin milli marşı ve milli düsturu olan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 98.yıldönümünü canı gönülden kutluyor, Milli Mücadelenin Büyük Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’uve bütün milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” ifadesini kullandı.