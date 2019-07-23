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Vali Soytürk’ün Basın Bayramı kutlaması

Kilis Valisi Recep Soytürk , 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, ülkede her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını hatırlattı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:56
Vali Soytürk’ün Basın Bayramı kutlaması

Kilis Valisi Recep Soytürk , 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, ülkede her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını hatırlattı.


Vali Soytürk’ün mesajında, "Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Kamu yönetimi ile vatandaşlarımız arasında önemli bir işlev görevi gören basınımız demokrasinin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir.İlimizde ki basın yayın çalışanlarının bu sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve yapacakları duyarlı çalışmaların İlimizin her alanda başarıya ulaşmasında büyük katkı sağlayacağına inancım tamdır.Basının, demokrasinin vazgeçilmezi olduğu gerçeğini, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan menfur darbe girişimi sırasında bir kez daha idrak etmiş bulunuyoruz. Demokrasiye, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve ulusal tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Soytürk’ün mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle; Basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümü münasebetiyle, İlimizde faaliyette bulunan yazılı, görsel ve işitsel basın kuruluşlarımız ve ulusal haber ajansı temsilcilerimiz başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, habere ulaşma ve haberi kamuoyuna ulaştırma çabalarında başarılar dilerim” ifadeleri de yer aldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:56
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