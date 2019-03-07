0553 313 94 23

Vali Soytürk’ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe 13:19
Vali Soytürk’ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Soytürk, 8 Mart 1977’de Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının onaylanmasından bu yana, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tüm dünyada, kadınların eşitlik, refah ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri dayanışma günü olarak kutlandığını belirtti.


Soytürk, mesajında “Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir. Bu manada Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, sevginin kaynağı olmuştur.Devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Kadınlarımız, savaş hayatında, tarım hayatında, maişet hayatında erkeklerimizle, yarım adım geride kalmayarak yürüdüler’ demek suretiyle toplum içinde kadınlarımızın önemine değinmiş ve Türk Kadınına birçok Dünya devletinden önce medeni ve siyasi haklarına kavuşturarak, kadınlara verdiği önemi ve değeri göstermiştir. Saygıdeğer Hanımefendiler, Annelik görevi başta olmak üzere,toplumu şekillendiren, topluma faydalı bireylerin yetişmesinde önemli bir rol üstlenen ve üretime katkıda bulunarak birçok ulvi görevleri yerine getiren kadınlarımız toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almıştır ve bu şekilde de devam edecektir. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyruğuna bizleri muhatap kılan bir anlayışın mensupları olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, nesillerin eğitiminde ve yetişmesinde sevgi ve şefkat kucağı olan, asil duyguların sahibi ve fazilet timsali kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içten dileklerimle kutlar, selam ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'de yatırımların çevre riskleri "ifşa" edilecek
    1. AB'de yatırımların çevre riskleri..
    2. Alanya’da barda korkutan yangın
    3. Kilis’te Organ Bağışı 3 kişiye hayat..
    4. Tekintaş: 31 Mart seçimleri Türkiye..
    5. Makine ihracatı 2 ayda 2,7 milyar..
    6. Borsa ilk yarıda yükseldi
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin’in..
    8. "İstikamette tam bağımsız Türkiye var"
    9. Sason’da okullar arası voleybol..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadınlar..
    11. Başkan Kocaoğlu: Çin’e kadar uzanacak..
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Afganistan’da anma töreninde saldırı:..
    15. Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan..
    16. HPV testinin pozitif çıkması dünyanın..
    17. Petrol Ofisi 6 bin ağır araç ustasıyla..
    18. Konyasporlu futbolculardan "şivlilik"..
    19. Fahri trafik müfettişlerinin görev ve..
    20. Vali Soytürk’ün 8 Mart Dünya Kadınlar..
    21. Başkan Başsoy Regaip Kandilini kutladı
    22. Arapça şiir ve metin canlandırma..
    23. Başsoy’dan Belediye Meclis Üyelerine..
    24. Siemens Türkiye, 9 ülkeden tedarik..
    25. UEFA Genel Sekreterler Toplantısı..
    26. Kaymakam Arıcan’dan ADEM ziyareti
    27. Büyük operasyon başladı! 'Çakallara..
    28. "Bangladeş kadın-erkek eşitliğinde..
    29. Baz istasyonunun aküleri çalındı
    30. Bunlara döviz harcıyor görgüsüzler
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!