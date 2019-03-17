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Vali Soytürk’ün 18 Mart mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

17 Mart 2019 Pazar 17:20
Vali Soytürk’ün 18 Mart mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Soytürk, Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan ve tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olması bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti. Soytürk, "Çanakkale Destanı; Türk’ün yenilmezliğini, Mehmetçiğin azim ve iradesini, aynı zamanda centilmenliğini tüm dünyaya göstermiş olması açısından da oldukça önemlidir. Bu destanın her satırında isimsiz kahramanlar ve insanlık onuru vardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur’ sözlerinde ifadesini bulan bu büyük zafer, Mehmetçiklerimizin ve yüce milletimizin vatan ve millet sevgisinin ölümsüzlük anıtı olmuştur.Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki, temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüce devletimiz ve asil milletimiz tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecek ve geleceğimize daha emin adımlarla yürüyerek, güçlü devlet ve güçlü millet olma şuurunu canlı tutacak ve yücelteceğiz. Canlarını toprakları, bayrakları, inançları, namus ve şerefleri için seve seve vermiş şehitlerimizden ilham alarak, güçlü bir Türkiye’yi hep birlikte yeniden inşa etmenin azim ve gayreti içerisinde olacağız. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen her türlü iç ve dış tehdide, hain emele ve girişime karşı asil milletimiz ve yüce devletimiz sarsılmaz bir iman ve azimle karşı duracak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti ile tüm bu saldırıların üstesinden gelerek,hür, bağımsız, güçlü ve payidar olarak sonsuza kadar var olacaktır. Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu büyük zaferin 104. yıl dönümünü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:20
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